МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут примерно на 1% в среду после публикации статистики о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов. Международные фондовые индексы за 11 июля

По состоянию на 16.41 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,78%, до 34 529,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,08%, до 13 908,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 4 474,69 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1%. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае. Данные о потребительских ценах рассматриваются рынками как индикатор дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

По итогам июньского заседания центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 5-5,25%, однако отметил целесообразность дальнейшего ее повышения. Согласно данным CME Group, более 90% опрошенных аналитиков ждут в июле повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Кроме того, около 65% экспертов в период с июля по ноябрь прогнозируют только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов.

"Что касается замедления инфляции, это начинает выглядеть убедительно. Я думаю, что ожидания повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании в ноябре можно отбросить", — цитирует агентство Блумберг главу отдела экономики и стратегии активов Kepler Cheuvreux Арно Жиро (Arnaud Girod).