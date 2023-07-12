МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером поднимается на 1,3% после выхода данных о замедлении инфляции в США, что сдерживает стоимость доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар ускорил снижение к евро и иене после выхода данных об инфляции в США

По состоянию на 17.59 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,65 доллара, или на 1,32%, до 1 962,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 4,11% — до 24,238 доллара за унцию.

На торги влияет статистика об инфляции в США, что отражается на стоимости американской валюты. Годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, эксперты ожидали замедления только до 3,1%.

В результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 1,1%, до 100,61 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

"Цены на золото… отреагировали позитивно, отражая настроения рынка относительно того, что ФРС, хотя, скорее всего, и сохранит свои планы по еще двум повышениям ставок, приближается к завершению своего цикла ужесточения", — приводит портал Market Watch слова портфельного менеджера GraniteShares Джеффа Клирмэна (Jeff Klearman).

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике ФРС, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота.