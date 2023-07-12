МАДРИД, 12 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании по итогам июня составила 1,9%, что на 1,3 процентного пункта ниже показателя мая, сообщил в среду Национальный институт статистики королевства (INE). Доллар ускорил снижение к евро и иене после выхода данных об инфляции в США

"Годовой рост индекса потребительских цен (CPI) за июнь составил 1,9%. Этот показатель почти на полтора процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце", — говорится в заявлении INE. В мае годовая инфляция составила 3,2%.

Согласно институту, наибольшее влияние на замедление инфляции оказало падение цен на жилье, транспорт, продовольствие и безалкогольные напитки. Также отмечается, что цены на фрукты, хлеб, крупы и мясо выросли меньше, чем в июне 2022 года.

В конце июня кабинет министров Испании продлил на шесть месяцев пакет мер по борьбе с инфляцией, в том числе снижение НДС на основные продукты питания.

По итогам июля прошлого года годовая инфляция в королевстве ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.