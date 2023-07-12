Годовая инфляция в Испании в июне составила 1,9 процента, что ниже показателя мая
МАДРИД, 12 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Испании по итогам июня составила 1,9%, что на 1,3 процентного пункта ниже показателя мая, сообщил в среду Национальный институт статистики королевства (INE).
"Годовой рост индекса потребительских цен (CPI) за июнь составил 1,9%. Этот показатель почти на полтора процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце", — говорится в заявлении INE. В мае годовая инфляция составила 3,2%.
Согласно институту, наибольшее влияние на замедление инфляции оказало падение цен на жилье, транспорт, продовольствие и безалкогольные напитки. Также отмечается, что цены на фрукты, хлеб, крупы и мясо выросли меньше, чем в июне 2022 года.
В конце июня кабинет министров Испании продлил на шесть месяцев пакет мер по борьбе с инфляцией, в том числе снижение НДС на основные продукты питания.
По итогам июля прошлого года годовая инфляция в королевстве ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.
https://1prime.ru/state_regulation/20230712/841067459.html