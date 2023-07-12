ООН, 12 июл — ПРАЙМ. В 2022 году объем глобального госдолга достиг рекордных 92 триллионов долларов, при этом 3,3 миллиарда человек живут в странах, которые платят за выплату процентов по госдолгу больше, чем выделяют на образование и медицину, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. Госдолг России составляет 23,72 триллиона рублей, сообщили в Счетной палате

"Около 3,3 миллиарда человек — почти половина человечества — живут в странах, которые тратят на выплату процентов по долгу больше, чем на образование или здравоохранение. 3,3 миллиарда человек — это больше, чем системный риск", — сказал Гутерреш.

"В 2022 году глобальный государственный долг достиг рекордных 92 триллионов долларов США. Развивающиеся страны вынуждены платить непропорционально высокие суммы", — подчеркнул он.

По его словам, растущая доля принадлежит частным кредиторам, которые взимают "заоблачные процентные ставки со многих развивающихся стран". "В среднем африканские страны платят за займы в четыре раза больше, чем США, и в восемь раз больше, чем самые богатые европейские страны", — указал он.

По словам генсека, Международный валютный фонд сообщает, что 36 стран находятся в так либо в долговом кризисе, либо в группе высокого риска. "Еще шестнадцать платят непосильные проценты частным кредиторам. В общей сложности 52 страны — почти 40% развивающихся стран — имеют серьезные долговые проблемы", — отметил он.