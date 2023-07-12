МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 187,9 миллиарда рублей по номиналу, что является лучшим для министерства результатом с начала года, свидетельствуют данные министерства. Минфин не увидел рисков исполнения бюджетных обязательств в 2023 году

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года на 17,06 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 92,54% от номинала, средневзвешенная цена — 92,6% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,11% годовых, средневзвешенная доходность — 11,1% годовых. Спрос составил 30,1 миллиарда рублей, эмитент удовлетворил 744 заявки инвесторов.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29024 с погашением в апреле 2035 года на 170,9 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95,851% от номинала, средневзвешенная цена — 95,9043% от номинала. Спрос составил 383,7 миллиарда рублей, министерство удовлетворило 41 заявку инвесторов.

Объем доступных к размещению остатков в выпусках составлял соответственно 713,6 и 503,3 миллиарда рублей.

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На вторичном рынке на прошедшей неделе тенденция к снижению цен большей части выпусков сохранилась, а темпы снижения вновь ускорились на фоне сохранения низкой торговой активности, за исключением среды и четверга на прошлой неделе с более высокими показателями благодаря большому неудовлетворенному спросу на аукционах, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По итогам недели доходность ОФЗ с постоянным купонным доходом в среднем по рынку повысилась на 10 базисных пунктов, при этом ставки по выпускам (от трех до восьми лет) выросли в пределах 11-28 базисных пунктов (в среднем на 18 базисных пунктов), а по долгосрочным выпускам рост составил в пределах 7-12 базисных пунктов (в среднем 8 базисных пунктов). При этом доходность трех самих долгосрочных выпусков ОФЗ-ПД превысила психологически важный уровень в 11% годовых, достигнув уровня 11,04-11,14% годовых, продолжает эксперт.

"На фоне неблагоприятной конъюнктуры на вторичном рынке аукцион по размещению пятнадцатилетнего ОФЗ-ПД прошел на фоне крайне низких объемов спроса и размещения, которые почти вдвое был меньше показателя предыдущего, дебютного размещения, состоявшегося три недели назад. При этом эмитент отсек порядка 43% спроса. Из 744 удовлетворенных заявок на шесть крупнейших с объёмом 1,07-5 миллиардов рублей пришлось 78,9% от размещённого объема", — сообщил он.

Спрос на выпуск ОФЗ-ПК был на 50% выше, а объем размещения почти в 2,9 раза превысил аналогичные результаты аукциона двухнедельной давности, став максимальными показателями с начала размещения данного выпуска. При этом цена размещения на аукционе оказалась всего на 0,04 процентного пункта ниже уровня предыдущего размещения. Из 41 удовлетворенных заявок на шесть крупнейших с объёмом от 5 до 100 миллиардов рублей пришлось 99,5% от размещённого объема, отметил он.

Минфин по итогам двух состоявшихся в июле аукционных дней разместил гособлигации на 232,4 миллиарда рублей, обеспечив на 23,2% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ (1 триллион рублей).