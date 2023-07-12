МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России в июне ускорилась до 0,37% с 0,31% мае, в годовом выражении также ускорилась — до 3,25% с 2,51% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. Годовая инфляция в Германии ускорилась по итогам июня

"В июне 2023 года по сравнению с маем 2023 года индекс потребительских цен составил 100,37%, по сравнению с декабрем 2022 года – 102,76% (в июне 2022 года – 99,65%, по сравнению с декабрем 2021 года – 111,41%)", — говорится в документе.

В июне Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию в незначительные 0,01% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли — на 0,18%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,42%, а в годовом выражении — на 0,99%. Услуги в июне выросли на 0,83% к маю; рост цен год к году — на 10,96%.

Как указано в публикации статистического ведомства, рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 24 субъектах России. В наибольшей степени (на 0,9%) в Алтайском крае в связи с удорожанием алкогольных напитков (на 2,3%) и услуг (на 1,4%).

В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, в Санкт-Петербурге – на 0,4% (с начала года – прирост цен составил 3,2% и 2,8% соответственно).

В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.