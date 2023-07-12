МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Гречневая крупа в РФ подорожала впервые с середины мая прошлого года, цена на нее в среднем по стране на неделе 4 по 10 июля выросла на 0,29%, следует из данных Росстата. Инфляция в России в июне ускорилась до 0,37 процента

За предыдущий отчетный период — с 27 июня по 3 июля — гречка подешевела на 0,02%, а с начала текущего года по 10 июля — на 17,89%. В прошлом, 2022, году она дорожала в последний раз на неделе с 14 по 20 мая (плюс 0,34%).

В свою очередь, рис и пшенная крупа на отчетной неделе прибавили 0,41% и 0,28%, неделей ранее рис подорожал на 0,3%, а пшенка — подешевела на 0,12%.

Мясо кур с 4 по 10 июля подорожало в среднем на 0,49%, замедлив темп роста (плюс 0,73% на прошлой неделе), свинина, напротив, ускорила рост — плюс 0,37% против плюс 0,09%. Сахарный песок стал дороже на 0,84% (до этого — на 1,13%), цена на подсолнечное масло снизилась на 0,44% против 0,29% отчетным периодом ранее. Цельное питьевое пастеризованное молоко подорожало на 0,08% (минус 0,02% на предыдущей неделе), стерилизованное — подешевело на 0,08% (плюс 0,11% неделей ранее).

С начала года по 10 июля мясо кур подорожало на 9,96%, свинина — на 1,33%, сахарный песок прибавил в цене 14,25%, а куриные яйца подешевели на 4,65%. Пастеризованное молоко с начала года подешевело на 0,96%, стерилизованное — на 3,21%.

Подорожала капуста (плюс 6,59% на отчетной неделе против 2% неделей ранее). Далее, с большим отставанием, идут картофель — он подорожал на 3,33% (неделей ранее — на 3,23%), и яблоки — плюс 2,22% против предыдущего уровня в 1,77%. Продолжают дешеветь лук — минус 4,74% против 3,09% неделей ранее — и огурцы: цена на них с 4 по 10 июля упала на 5,3% (до этого — на 2,83%).

Помидоры стали дешевле на 1,29% (до этого — на 1,33%). Свекла прибавила 1,17%, морковь — 0,63% (неделей ранее — плюс 1,34% и 2,85% соответственно. В целом плодоовощная продукция в РФ за отчетную неделю подорожала на 0,4%, до этого, на неделе с 27 июня по 3 июля — прибавила в среднем 0,5%.