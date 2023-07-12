Гутерреш направил во вторник письмо Путину с предложением по "продуктовой сделке"
ООН, 12 июл — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отправил письмо президенту России Владимиру Путину, где предложил продлить зерновую сделку, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге.
"В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы", — сказал Дюжаррик.
"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", — подчеркнул он.
Дюжаррик сказал, что ООН осведомлен о получении и изучении Россией письма. Также он добавил, что генсек ООН открыт к диалогу с Россией.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
https://1prime.ru/state_regulation/20230712/841067993.html