ООН, 12 июл — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отправил письмо президенту России Владимиру Путину, где предложил продлить зерновую сделку, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге. Лавров оценил усилия ООН по российской части "зерновой сделки"

"В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы", — сказал Дюжаррик.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", — подчеркнул он.

Дюжаррик сказал, что ООН осведомлен о получении и изучении Россией письма. Также он добавил, что генсек ООН открыт к диалогу с Россией.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.