МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" увеличил комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10%, следует из материалов на сайте банка. Аналитики оценили влияние курса валюты на лекарства в России

В начале июня "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах.

Теперь же, согласно тарифам, опубликованным на сайте банка, максимальная комиссия за пополнение расчетной карты в долларах или в евро через банкомат составляет "до 10%". При этом отмечается, что "фактическое значение доводится через банкомат до совершения операции".

Однако в поддержке банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что "если валюта внесения USD/EUR соответствует валюте счета, на который пойдет пополнение", то будет взиматься комиссия "4% от суммы пополнения".

В пресс-службе "Тинькофф банка" РИА Новости также сообщили, что комиссия составит 4%. "За пополнение валютных счетов в долларах и евро в банкоматах "Тинькофф" взимается комиссия 4%", — сказал представитель банка.

Однако в чате поддержки в мобильном приложении банка чуть позднее уточнили, что, хоть и берут за такую операцию комиссию 4%, "максимально она может быть до 10%". "Это зависит от суммы операции и валюты которой пополняете. При этом комиссия всегда показывается до совершения операции", — объяснил сотрудник поддержки.