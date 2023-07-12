"Тинькофф" увеличил комиссии за внесение наличной валюты до максимум десяти процентов
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" увеличил комиссии за внесение наличных евро и долларов в своих банкоматах до максимум 10%, следует из материалов на сайте банка.
В начале июня "Тинькофф банк" ввел комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах.
Теперь же, согласно тарифам, опубликованным на сайте банка, максимальная комиссия за пополнение расчетной карты в долларах или в евро через банкомат составляет "до 10%". При этом отмечается, что "фактическое значение доводится через банкомат до совершения операции".
Однако в поддержке банка корреспонденту РИА Новости сообщили, что "если валюта внесения USD/EUR соответствует валюте счета, на который пойдет пополнение", то будет взиматься комиссия "4% от суммы пополнения".
В пресс-службе "Тинькофф банка" РИА Новости также сообщили, что комиссия составит 4%. "За пополнение валютных счетов в долларах и евро в банкоматах "Тинькофф" взимается комиссия 4%", — сказал представитель банка.
Однако в чате поддержки в мобильном приложении банка чуть позднее уточнили, что, хоть и берут за такую операцию комиссию 4%, "максимально она может быть до 10%". "Это зависит от суммы операции и валюты которой пополняете. При этом комиссия всегда показывается до совершения операции", — объяснил сотрудник поддержки.
https://1prime.ru/state_regulation/20230712/841068035.html