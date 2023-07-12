МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Темпы роста российского ВВП за второй квартал составили 0,7% с корректировкой на сезонность, при этом в целом экономика вплотную приблизилась к своему предыдущему циклическому пику, пишут аналитики ЦБ. ЦБ раскрыл, сколько инвесторов успешно сдали тест на фининструменты

"Российская экономика вплотную приблизилась к своему предыдущему циклическому пику, а в части внутреннего спроса – превысила его. Во втором квартале благодаря дальнейшему расширению частного внутреннего спроса и сохранению высоких бюджетных вливаний в экономику рост ВВП продолжился повышенными темпами первого квартала (+0,7% к/к SA)", — оценили эксперты.

Отмечается, что значительный бюджетный импульс в сочетании с активным ростом кредитного импульса привел к тому, что спрос в экономике оказался выше своего равновесного уровня.

"Предложение товаров и услуг все сильнее отстает от спроса, несмотря на высокие темпы роста. В результате обостряется дефицит производственных факторов – трудовых ресурсов и производственных мощностей. Это провоцирует повышенный рост цен на них", — добавили эксперты.

Они указали, что рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность. Производители товаров и услуг, с одной стороны, сталкиваются с ростом издержек, в том числе в связи с сохраняющимися барьерами для импорта. С другой стороны, они отмечают быстрый рост спроса, который не способны оперативно удовлетворить из-за производственных, трудовых и прочих ограничений.