МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги среды значительным ростом на оптимизме из США, вызванном статистикой о потребительских ценах в стране, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Цены на газ в Европе снизились по итогам среды почти на семь процентов

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 1,83% — до 7416,11 пункта, французский CAC 40 — на 1,57%, до 7333,01 пункта, немецкий DAX — на 1,47%, до 16023 пунктов.

Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1%. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае.

"Замедление инфляции в США, безусловно, является хорошей новостью для экономики, но важно помнить, что ситуация все еще может измениться. Но в целом трейдеры приветствуют это событие", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam).

На этой неделе стартует сезон отчетности, в пятницу свои результаты за предыдущий квартал опубликуют такие крупные американские банки как JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup.