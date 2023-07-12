МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Вследствие исчезновения одной из сторон, совет Украина-НАТО больше не будет существовать, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя создание совета Украина-НАТО. "Совсем обнаглел": китайцы высмеяли Зеленского на саммите НАТО

"Совет прекратит существование, поскольку одна их сторон исчезнет", — написал он в Twitter.

Зампред Совбеза сравнил похожий совет Россия-НАТО, созданный в 2002 году, участники которого находятся в напряженных отношениях.

Ранее на саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета Украина-НАТО и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.