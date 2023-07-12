МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Экономическая активность в США с конца мая незначительно выросла по сравнению с предыдущим отчетом, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Годовая инфляция в США замедлилась до трех процентов

"Общая экономическая активность несколько возросла с конца мая. Пять округов сообщили о небольшом или умеренном росте, пять не отметили изменений, а два отчитались о небольшом и умеренном снижении", — говорится в документе.

Общие экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом по-прежнему указывают на медленный рост. Сообщения о потребительских расходах были смешанными, рост отмечался главным образом в потребительских услугах, сообщается в релизе ФРС.

Активность в промышленности в половине округов показала рост, а источники в банковской сфере отметили сдержанные условия, поскольку кредитная активность продолжала снижаться, говорится в докладе. В то же время активность в энергетической сфере уменьшилась.

Источники отмечают умеренный рост занятости, увеличение отмечено в большинстве округов. Спрос на рабочую силу оставался здоровым, говорится в докладе. Несмотря на сложности с поиском работников в некоторых сферах, в частности здравоохранении, транспорте, гостиничном бизнесе и в целом на высококвалифицированные должности, многие округа отмечали улучшение ситуации с наличием рабочей силы. Заработная плата продолжала расти, но более умеренными темпами.

Цены в целом росли умеренными темпами, некоторые округа отметили определенное замедление темпов роста, говорится в докладе. В некоторых округах при этом собеседники отмечали нежелание повышать цены, поскольку потребители стали более чувствительными к ним. Ожидания по ценам на ближайшие месяцы остались либо без изменений, либо снизились, сообщается в докладе.