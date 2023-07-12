МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок к закону об экспорте газа, согласно которому разрешается экспортировать СПГ без привязки к лицензиям на конкретные месторождения, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Новатэк" увеличил продажи СПГ на международном рынке на 53,1 процента

В начале июня с таким предложением выступил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Теперь с инициативой выступили, в частности, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин и глава думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин.

"Проектом федерального закона… предлагается обеспечить возможность экспорта СПГ с СПГ-проектов без привязки к участкам недр федерального значения, лицензии на которые предусматривают использование добытого природного газа для производства СПГ, а также предоставления возможности экспорта СПГ юридическим лицам, которые входят в одну группу с организациями, уже имеющими право на экспорт СПГ", — говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас правом на экспорт СПГ в России обладает "Газпром" (у которого монополия на экспорт трубопроводного газа), а также компании с госучастием более 50%, реализующие проекты по сжижению природного газа с морских месторождений или с месторождений в рамках СРП.

Всего, по распоряжению правительства от 2014 года, правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Газпром газонефтепродукт холдинг", "Роснефть", а также "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 2" и "Арктик СПГ 3".