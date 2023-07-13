МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств "Агентству по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия для отраслей промышленности, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство установило цены на газ в новых регионах России до 2025 года

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О выделении Минпромторгу России в 2023 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на стимулирование инвестиционной активности производителей высокотехнологической продукции за счет реализации приоритетных инвестпроектов с использованием механизмов обратного инжиниринга.

В понедельник, выступая на форуме "Иннопром", премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что до конца июля кабмин направит дополнительные два миллиарда рублей на программы обратного инжиниринга.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование программ обратного инжиниринга. С инициативой направлять часть средств добровольных поступлений от сделок с иностранным бизнесом на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также обратный инжиниринг выступил в апреле вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Правительство также обсудит предоставление субсидии "Дом.РФ" на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей с детьми в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам.