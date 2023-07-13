МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Сколько мигрантов ежегодно приезжают в Россию, как они влияют на рынок труда и уровень преступности в стране, рассказал в беседе с радио Sputnik профессор Государственного университета управления, член Общественного совета при МВД России, доктор политических наук Владимир Волох. Регистрируемая безработица в России снизилась с начала года

По его данным, ежегодно в Россию въезжают порядка 8-9 миллионов мигрантов, но при этом иностранные граждане не создают напряжения на российском рынке труда.

Как отмечает Волох, в России на текущий момент наблюдается низкий уровень безработицы, поэтому говорить, что мигранты занимают рабочие места, на которые претендуют россияне, было бы неверно.

"Они закрывают ту нишу, которая образовалась: нам надо произвести определенное количество товаров и услуг, чтобы наше население чувствовало себя комфортно. <…> Здесь важно, чтобы к нам приезжали трудовые мигранты с теми специальностями, которые необходимы в РФ, и чтобы они приезжали в те регионы, где они требуются. Но главное условие, и президент Владимир Владимирович Путин недавно подчеркнул это на заседании Совета по межнациональным отношениям, — обеспечить нашу национальную безопасность", — пояснил профессор.

Вместе с тем он утверждает, что мигранты не оказывают существенного влияния на уровень преступности в России.

"Если говорить о состоянии преступности в РФ, то за 2022 год иностранными гражданами и лицами без гражданства было совершено…до 2% от общего количества преступлений и до 4% от раскрытых преступлений. <…> Так что не стоит драматизировать ситуацию. Количество преступлений относительно не очень высоко, главное — проводить профилактическую работу", — заявил Волох.