МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Спрос на все виды строительных услуг в России во втором квартале 2023 года вырос на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в "Авито Услуги" на основе собственных данных. В России активно растет спрос на квалифицированных рабочих и инженеров

"Весна-лето — период наиболее активных темпов строительства. По данным платформы "Авито Услуги", во втором квартале 2023 года спрос на все виды строительных услуг вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 149% — по сравнению с первым кварталом этого года", — сообщили в компании.

Эксперты назвали регионы с наиболее активными темпами строительства загородного жилья и рассказали, какие виды строительных работ пользуются наибольшим спросом.

Более всего увеличился спрос на кладочные работы, который вырос в 2,1 раза, услуги проектирования и подготовки смет — 1,9 раза, газификацию — 1,7 раза, фундаментные работы — 1,7 раза.

"Во втором квартале 2023 года быстрое увеличение спроса на все виды строительных услуг отмечалось во всех регионах страны. Наибольший прирост спроса на строительные услуги показали Москва — плюс 79%, Пермь — плюс 66%, Уфа — плюс 63%, Улан-Удэ — плюс 62%, Владивосток — плюс 58%" — добавили в компании.

Отмечается, что продолжает расти и количество объявлений от бригад и мастеров. Так, лидерами по росту предложений на "Авито" стали Владивосток — плюс 47% по сравнению со вторым кварталом 2022 года, Рязань — плюс 46%, Тюмень — плюс 40%, Москва — плюс 36%, Ульяновск — плюс 33%.