МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 июля, выросло на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 250 тысяч, считают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Безработица в Великобритании выросла в марте — мае

Официальные данные министерство труда страны опубликует в четверг, 13 июля, в 15.30 мск.

В 9.00 мск национальное статистическое бюро Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о промышленном производстве в стране. Аналитики прогнозируют, что в мае показатель снизился на 0,4% в месячном выражении и сократился на 2,3% в годовом.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам экспертов, объем промышленного производства в мае увеличился на 0,3% в месячном выражении, а в годовом — сократился на 1,2%.

В 21.00 мск министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Согласно прогнозам, в июне дефицит составил 175 миллиардов долларов после дефицита в 240 миллиардов в мае.