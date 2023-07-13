МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий с 1 сентября 2023 года административные штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Госдума допустила завещание и наследование цифровых рублей

За подобные нарушения юрлиц будут наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом возможна конфискация как самой продукции, так и оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств и иных предметов, используемых для ее производства и оборота.

Грубое нарушение повлечет штраф в размере 150-200 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 30 дней, причем в обоих случаях также возможна конфискация продукции, оборудования и т.д.

Грубым нарушением считается производство и оборот соответствующей продукции с добавлением этилового спирта, без использования автоматических средств измерения объема готовой продукции и предоставления данных в ЕГАИС; использование не принадлежащего производителю основного технологического оборудования.

Кроме того, за производство пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. А для юрлиц это повлечет штраф в 200-300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток, причем в обоих случаях возможна конфискация продукции, оборудования, сырья и т.д.