БЕРЛИН, 13 июл — ПРАЙМ. Германия не стремится разорвать экономические связи с Китаем, но считает необходимым срочно снизить риски, следует из опубликованного на портале немецкого МИД документа. Шольц предрек рост производства электричества от ВИЭ в Германии

"Мы не намерены препятствовать экономическому прогрессу и развитию Китая. Тем не менее, срочно требуется снижение рисков. В то же время мы отвергаем разъединение наших национальных экономик", — подчеркивается в документе, согласованном ранее на заседании кабинета министров Германии и размещенном на сайте МИД страны.

В документа также подчеркивается, что Германия рассматривает конкуренцию с Китаем как благое явление, но в то же время признаёт, что "в последние годы зависимость Германии от Китая стала более значимой".