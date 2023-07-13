МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в плюсе вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов.

График "Японские свечи" на мониторе компьютера трейдера

Международные фондовые индексы за 12 июля

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,26%, до 3 236,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,39%, до 2 059 пунктов, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index увеличился на 2,6%, до 19 359,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,56%, до 7 246,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,64%, до 2 591,23 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 1,49%, до 32 419,33 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие торгов в США в среду ростом на 0,2-0,7%. Оптимизму американских трейдеров способствовали данные по инфляции в стране. Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. Данные поддержали ожидания рынков, что Федеральная резервная система (ФРС) США свернет цикл ужесточения монетарной политики после повышения ставки в июле.

"Вопрос теперь заключается в том, продолжат ли рынки реагировать на ослабление инфляции", — цитирует агентство Блумберг мнение стратегов ING Bank NV.