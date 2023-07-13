МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга в плюсе вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Международные фондовые индексы за 12 июля

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,26%, до 3 236,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,39%, до 2 059 пунктов, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index увеличился на 2,6%, до 19 359,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,56%, до 7 246,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,64%, до 2 591,23 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 1,49%, до 32 419,33 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие торгов в США в среду ростом на 0,2-0,7%. Оптимизму американских трейдеров способствовали данные по инфляции в стране. Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. Данные поддержали ожидания рынков, что Федеральная резервная система (ФРС) США свернет цикл ужесточения монетарной политики после повышения ставки в июле.

"Вопрос теперь заключается в том, продолжат ли рынки реагировать на ослабление инфляции", — цитирует агентство Блумберг мнение стратегов ING Bank NV.