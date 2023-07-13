МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Холдинг ПАО "Селигдар" в 2023-2024 годах сохранит объем добычи золота на уровне 7,6 тонны в год, сообщил президент "Селигдара" Константин Бейрит в ходе Дня инвестора на Московской бирже. Цены на золото растут в четверг

После запуска золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на месторождении Хвойное в 2025 году компания перешагнет рубеж добычи в 10 тонн и к 2030 году, с началом производства на Кючусе, выйдет на ежегодное производство 20 тонн золота. Кроме этого, проект терморудоподготовки на Самолазовском месторождении даст в промежутке 2025-2029 годов порядка одной тонны золота.

"Компания завершила бурение на Кючусе, оно подтвердило наши взгляды на месторождение: по протяженности и мощности рудных тел, по содержанию золота (6 грамм на тонну). Руда сложная, двойной упорности, с большим содержанием металлов, усложняющих извлечение золота, таких как ртуть, сурьма, также в ней содержится уголь", — рассказал Бейрит.

Ранее сообщалось, что "Селигдар" рассчитывает подготовить ТЭО проекта в 2024 году. Для запуска производства, по предварительной оценке, потребуется 240-375 миллионов долларов.

ООО "Белое золото" — совместное предприятие ООО "Управление золотыми активами", которое входит в структуры полиметаллического холдинга "Селигдар" (67,7% компании), и ООО "РТ-Развитие бизнеса" корпорации "Ростехнологии" (32,3% компании) — в октябре 2021 года выиграло аукцион по месторождению Кючус. Месторождение расположено за полярным кругом в двух районах Якутии: Усть-Янском и Верхоянском. Площадь 8,35 квадратных километров. Запасы золота по C1+C2 — 175,2 тонны; ресурсы P1+P2 — 253 тонны.

"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести регионах РФ: Якутии, Бурятии, в Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке. На конец 2022 года запасы золота — 272 тонны. Предприятия "Селигдара" в 2022 году на 6% увеличили производство золота — до 7,555 тонны.