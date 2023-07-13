МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Поправки ко второму чтению законопроекта о налоге на сверхприбыль дают ряд исключений, масштабных изменений нет, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Госдума ввела штрафы за нарушения при производстве пива и сидра

В беседе с журналистами он сообщил, что сегодня в правительстве планировалось рассмотреть поправки ко второму чтению в законопроект о налоге на сверхприбыль. Отвечая на вопрос о том, планируется ли сделать множество исключений для компаний, он ответил: "Нет".

Отвечая на вопрос, планируются ли в рамках поправок масштабные изменения, он также ответил: "Нет". Отвечая на вопрос о том, будут ли это более технические дополнения, он также ответил отрицательно.

"Сегодня на правительстве будут рассматриваться… там есть ряд исключений, но вы всё узнаете", — сказал он.