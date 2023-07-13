ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Основателя обанкротившейся криптобиржи Celsius Network Алекса Машински арестовали в США, сообщает агентство Блумберг. Bloomberg сообщил, что Дания обязала Saxo Bank избавиться от криптовалюты

Как говорится в сообщении, Машински арестовали "в рамках расследования о крахе компании". Источники агентства сообщают, что регулятор также подал иск против Машински и компании.

Как говорится в сообщении, популярность компании Celsius, которую Машински помог запустить в 2017 году, была обусловлена тем, что там платили высокие процентные ставки по депозитам цифровых активов. Год назад фирма объявила о банкротстве и дефиците в размере 1,19 миллиарда долларов.