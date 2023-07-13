МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Отечественные экономика и соцсфера должны быть переведены на новые технологии, необходимо подготовить нацпроект до 2030 года по формированию экономики данных, заявил президент России Владимир Путин.

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Глава государства в четверг выступил на пленарном заседании Форума будущих технологий.

"Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных", — сказал он.

Путин добавил, что перевод экономики, социальной сферы и органов власти на новые принципы работы, внедрение управления на новых данных является принципиальной задачей России. По словам президента, речь идет о провышении качества управления и производительности труда.