МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут на ожиданиях смягчения курса монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после данных о замедлении инфляции в стране, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Фондовые биржи АТР выросли вслед за рынками США

По состоянию на 17.31 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,25%, до 34 431,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,81%, до 14 031,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,51%, до 4 495,19 пункта.

Согласно опубликованным в среду данным, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. Данные о потребительских ценах являются для рынков индикатором возможных изменений в курсе политики ФРС.

По итогам июньского заседания центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 5-5,25%, однако отметил целесообразность дальнейшего ее повышения. Согласно данным CME Group, 95% опрошенных аналитиков ждут в июле повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Кроме того, около 74% экспертов в период с июля по ноябрь прогнозируют только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов.

"Инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, ужесточение политики ФРС приносит желаемый эффект, и инвесторы начали прицениваться к завершению текущего цикла повышения ставок", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелисты (Ricardo Evangelista).