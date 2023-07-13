ВАШИНГТОН, 13 июл — ПРАЙМ. Конфликт на Украине, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), слабее влияет на экономику России, чем ожидалось изначально, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Глава МВФ ожидает роста мировой экономики на три процента

Она рассказала РИА Новости, что влияние кризиса на "российскую экономику остается существенным, но в то же время более мягким, чем первоначально ожидалось".

Козак добавила, что обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен позднее в июле.

МВФ уже дважды в этом году улучшал оценки по экономике России. Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,7%. В середине апреля Всемирный банк также опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России — вместо снижения в 2023 году на 3,3% теперь ожидается снижение на 0,2%. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году — в диапазоне 0,5-2%.