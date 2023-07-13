МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг вечером против ослабевающего доллара, рынки реагируют на данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар продолжил падение после данных по инфляции в США

По состоянию на 18.29 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 3,65 доллара, или на 0,19%, до 1 965,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,65% — до 24,953 доллара за унцию.

"Отчет по инфляции в США заставил рынок задуматься о том, что Федеральная резервная система, возможно, уже почти закончила повышать процентные ставки. Это благоприятно для сырьевых рынков, включая металлы", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика компании Kitco Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff).

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,53%, до 99,98 пункта, упав ниже отметки в 100 пунктов впервые с апреля 2022 года. Так, удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

А согласно опубликованной днем ранее статистике, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1% в мае. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае.

Заседание Федеральной резервной системы США по учетной ставке пройдет 25-26 июля. Цикл ужесточения монетарной политики регулятор приостановил в прошлом месяце, сохранив ставку на уровне 5-5,25%. Согласно CME Group, на июль 94,9% аналитиков прогнозируют повышение ставки еще на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.