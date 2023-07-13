МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и сотрудники организации искренне стараются, чтобы западные страны начали исполнять условия зерновой сделки, касающиеся России, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". Источник раскрыл, на какой срок ООН хочет продлить "зерновую сделку"

"Я знаю, что генеральный секретарь и сотрудники ООН, которые занимаются этой проблемой, они искренне стремятся к выполнению, в том числе и в отношении России соответствующих условий, в этом у меня нет сомнений. Но у них ничего не получается. Потому что западные страны не собираются исполнять данных обещаний", — сказал Путин.

Россия может приостановить участие в сделке, и вернутся в нее при исполнении обещанных условий, добавил он.

Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.