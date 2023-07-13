МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Решение приостановить участие России в зерновой сделки пока не было принято, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин оценил старания ООН для продления зерновой сделки

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия рассматривает вариант приостановки своего участия до тех пор, пока не будут выполнены обещанные ей условия. При этом Путин отметил, что у России есть еще несколько дней для принятия решения.

"Да. Так сказано президентом", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли еще время на формирование окончательного решения об участии РФ в зерновой сделке.