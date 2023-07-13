МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги четверга ростом, поскольку инвесторы рассчитывают на смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. Российский рынок акций снизился на 0,4 процента за основную торговую сессию

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,33% — до 7440,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 7369,8 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 16139,45 пункта.

Согласно опубликованным в среду данным, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%.

Статистика о потребительских ценах являются для рынков индикатором возможных изменений в курсе политики ФРС. Согласно данным CME Group, почти 60% экспертов до конца года прогнозируют только одно повышение ставки — на 25 базисных пунктов.

"Похоже, что инфляция замедляется по всем направлениям, и хотя ФРС, скорее всего, еще раз повысит ставки в конце этого месяца, существует очень большая вероятность того, что на этот год повышения будут закончены", — цитирует агентство Блумберг старшего инвестиционного специалиста Independent Advisor Alliance Криса Заккарелли (Chris Zaccarelli).