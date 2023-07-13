БРЮССЕЛЬ, 13 июл — ПРАЙМ. ЕС готова рассмотреть любое решение, которое одновременно нацелено на продление зерновой инициативы и на ограничение свободы России в плане ведения спецоперации на Украине, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о том, ведутся ли в ЕС переговоры по подключению российского банка к SWIFT. Песков заявил, что зерновая сделка пока не приостановлена

"Мы, несомненно, готовы рассматривать все решения, которые способствуют реализации нашей цели, но продолжим при этом делать так, чтобы возможности России вести войну на Украине были максимально ограничены", — сказал представитель Еврокомиссии РИА Новости.

Источник в Анкаре заявил РИА Новости, что подключение "дочки" российского банка к платежной системе SWIFT — это сложный процесс, так как он требует от Запада принятие решений для снятия барьеров для беспрепятственного выхода российской продукции на мировые рынки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ответственность за продление зерновой сделки сейчас лежит на России.

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении РФ.

"Ответственность за ее продление лежит на России, иначе будут последствия для мировой продовольственной безопасности", — сказала Фон дер Ляйен в совместном заявлении в Брюсселе с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Более того, ЕС оказывает содействие переговорам, которые ведут Турция и ООН, сказал представитель Еврокомиссии.

"Приоритет Еврокомиссии заключается в обеспечении доставки украинского зерна на мировой рынок. Мы призываем все стороны черноморской зерновой инициативы к ее продлению. Мы оказываем содействие переговорам, которые ведут ООН и Турция, по мере необходимости", — сообщил собеседник агентства.

Россия, Турция, Украина и ООН летом прошлого года подписали соглашение о поставках российского и украинского зерна нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Срок действия соглашения оканчивается 17 июля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оснований для продления сделки нет.