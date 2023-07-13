МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июне составил 227,768 миллиарда долларов против дефицита в 240,348 миллиарда в мае, следует из отчета министерства финансов страны. Вашингтон проиграл в нефтяной битве своему заклятому другу

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит бюджета страны составит 175 миллиардов долларов.

Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 88,842 миллиарда долларов.

Согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце выросли на 17,6% в годовом выражении и составили 646,085 миллиарда долларов, доходы — сократились на 9,2%, до 418,317 миллиарда долларов.