МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле вырос до 65,5 пункта с 64,4 пункта в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Дефицит бюджета США в июне составил 227,8 миллиардов долларов

Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 14 июля, в 17.00 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат выпустит данные о дефиците торгового баланса в еврозоне за май. Ожидается, что показатель составил 7,6 миллиарда евро против 11,7 миллиарда в апреле.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число сократилось на пять — до 540 агрегатов.