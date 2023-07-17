МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Кремле заявили об остановке зерновой сделки

"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН о возражении против продления сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции", — сказала она агентству.