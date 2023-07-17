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https://1prime.ru/state_regulation/20230717/841101366.html
Россия уведомила стороны зерновой сделки о возражении против ее продления
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. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия... ПРАЙМ, 17.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, турция, оон, возражение против продления зерновой сделки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также секретариат ООН о возражении против продления сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции", — сказала она агентству.