АНКАРА, 17 июл — ПРАЙМ. Анкара с сожалением восприняла решение России по зерновой сделке, при этом она будет содействовать снятию препятствий с экспорта российского продовольствия, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по черноморской зерновой инициативе. Россия уведомила стороны зерновой сделки о возражении против ее продления

"Такое решение было ожидаемо. Конечно, вызывает сожаление. Но мы будем продолжать работу, содействовать тому, чтобы все препятствия были сняты", — заявил собеседник агентства.

Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.