МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Австрии обратилось в понедельник к России с призывом срочно продлить Черноморскую зерновую инициативу. Россия уведомила стороны зерновой сделки о возражении против ее продления

"Мы срочно призываем Россию согласиться на продление Черноморской зерновой инициативы. Она имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности и приносит миллионы тонн зерна и семян нуждающимся", — написало ведомство в Twitter.

Действие зерновой сделки прекращается 17 июля, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.