СТАМБУЛ, 17 июл — ПРАЙМ. ООН получила извещение Москвы о приостановке зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник в организации в Стамбуле. Австрийский МИД призвал Россию срочно продлить зерновую сделку

"Могу подтвердить, что ООН в Стамбуле получила извещение российской стороны о прекращении действия сделки", — сказал он.

Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.