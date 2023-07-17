БЕРЛИН, 17 июл — ПРАЙМ. Берлин принял к сведению решение Москвы и призвал ее продлить зерновую сделку на более длительный срок, сообщила в понедельник официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн. Австрийский МИД призвал Россию срочно продлить зерновую сделку

"Мы приняли к сведению высказывание Кремля и продолжаем призывать к очередному продлению зерновой сделки", — заявила она журналистам, а также выразила просьбу продлить сделку на более длительный срок, нежели чем это случалось ранее.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договорённости по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена, РФ незамедлительно вернётся к ее реализации после того, как российская часть условий будет выполнена.

Президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.