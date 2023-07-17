2023-07-17T13:39:09+03:00
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Россия заявила о выходе из черноморской инициативы, сообщил источник в ООН
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. Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости источник в ООН. Он... ПРАЙМ, 17.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, скц, черноморская инициатива, зерновая сделка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 17 июл — ПРАЙМ. Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости источник в ООН.
Он подтвердил "получение в Совместном координационном центре в Стамбуле уведомления от Российской Федерации о немедленном выходе из черноморской инициативы".