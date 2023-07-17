ЖЕНЕВА, 17 июл — ПРАЙМ. Россия в уведомлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле заявила о "немедленном выходе" из черноморской инициативы, сообщил РИА Новости источник в ООН. Глава РЗС оценил последствия приостановки участия России в зерновой сделке

Он подтвердил "получение в Совместном координационном центре в Стамбуле уведомления от Российской Федерации о немедленном выходе из черноморской инициативы".