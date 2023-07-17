АФИНЫ, 17 июл — ПРАЙМ. Импорт товаров Грецией из России в мае 2023 года снизился в стоимостном выражении на 78,8% по сравнению с показателем мая 2022 года, за январь-май он уменьшился на 51,7%, сообщила в понедельник греческая статистическая служба Elstat. Греция не соглашается с новыми антироссийскими санкциями, пишет Politico

"В мае 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 136,8 миллиона евро, что на 78,8% меньше, чем в мае 2022 года, когда она составляла 645,9 миллиона евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в мае 2023 года составила 7,6 миллиона евро, увеличившись на 38,0% по сравнению с маем 2022 года, когда она составляла 5,5 миллиона евро. Сальдо торгового баланса Греции и России в мае 2023 года было отрицательным и составило 129,2 миллиона евро (дефицит)", — говорится в сообщении.

В период с января по май 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 1,369 миллиарда евро, что на 51,7% меньше, чем в период с января по май 2022 года, тогда она составила 2,837 миллиарда евро.

Стоимость экспорта Греции в Россию в период с января по май 2023 года составила 42,6 миллиона евро, что на 10,3% меньше, чем в период с января по май 2022 года, тогда экспорт составил 47,5 миллиона евро.

Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в период январь-май 2023 года было отрицательным и составило 1,327 миллиарда евро (дефицит), сообщила статистическая служба.

По данным Elstat, в 2022 году 397 греческих компаний импортировали из России и 404 греческие компании экспортировали в Россию. Общая стоимость импорта Греции из России в 2022 году составила 9,33 миллиарда евро, увеличившись в 2,17 раза по сравнению с 2021 годом. Как отмечали эксперты, основной причиной этого был рост цен на природный газ и другие энергоносители. Тогда дефицит торгового баланса Греции с Россией составил 9,18 миллиарда евро.