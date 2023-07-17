МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку, которая разрешают использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений. Госдума приняла во втором чтении проект по долгосрочным сбережениям россиян

"Поправка связана с тем, что мы 10 июля приняли закон по поручению президента Российской Федерации, предусматривающий осуществление государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений за счет Фонда национального благосостояния", — пояснил ее автор, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Другая поправка депутата предусматривала введение данной нормы с 1 января 2024 года.

Соответствующие поправки были поддержаны бюджетным комитетом при подготовке ко второму чтению законопроекта, вносящего ряд изменений в Бюджетный кодекс, в том числе в части нормативов распределения отдельных доходов между бюджетами разных уровней

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений россиян, участие в которой будет добровольным. Для этого необходимо будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет, можно с несколькими. Россияне будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет взносов и уже имеющихся пенсионных накоплений. Вносить средства в рамках программы сможет и работодатель.

Долгосрочные сбережения застрахуют по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей. Использовать их как дополнительный доход можно будет после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Деньги можно забрать в любой момент, но досрочно без потери дохода — только в особых жизненных ситуациях: для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Сбережения по программе можно будет наследовать.

Государство будет софинансировать взносы в течение трех лет после вступления человека в программу, добавляя до 36 тысяч рублей в год. Размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется. При доходе до 80 тысяч рублей в месяц государство будет доплачивать рубль на каждый вложенный рубль, при доходе в 80-150 тысяч — рубль на два инвестированных, при доходе выше 150 тысяч — рубль на четыре вложенных.