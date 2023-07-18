МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал отказаться от политики госкапитализма в России: в своем телеграм-канале предприниматель разместил видео дискуссии американских экспертов, которые говорят, что он отбрасывает назад и экономику, и общество в США. МВФ оценил состояние российской экономики

"У нас же этот эксперимент уже идет добрых 15 лет, последствия тоже уже видны невооруженным взглядом. И мне кажется, пришло время о нем забыть, перевернуть страницу и начать новую нормальную жизнь в государстве, которое будет жить по закону, а не по понятиям, с действующими институтами и свободной рыночной экономикой", — считает Дерипаска.

Дискуссия о сокращении доли государства в российской экономике продолжается уже не один год. Последний раз она поднималась в июне на ПМЭФ. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что нужно двигаться в сторону приватизации и что в стране есть активы, которые можно приватизировать "без ущерба стратегическим интересам".

Помощник президента России Максим Орешкин тогда тоже поддержал приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя. Позже глава Сбербанка (50% плюс одна акция которого находятся в госсобственности) Герман Греф также поддержал идею приватизации как способа избежать потенциального повышения налогов для наполнения бюджета.

Дерипаска в июне также поддержал предложение Набиуллиной, назвав приватизацию "главным лозунгом наших дней". По его мнению, без активного вовлечения частного сектора в экономическую жизнь страны вряд ли удастся преодолеть санкционные ограничения и нарастить внешнюю торговлю с дружественными странами.