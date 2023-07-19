МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Государственные заказчики в первом полугодии разместили закупок на строительство и реконструкцию больниц на 129 миллиардов рублей, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, подсчитал сервис "Контур.Торги" для РИА Новости. Госзаказчики увеличили траты на мебель

В исследовании также говорится, что в 2020 году из госбюджета на строительство и реконструкцию больниц потратили 148 миллиардов рублей, в 2021 году — 252 миллиарда рублей, а в прошлом году сумма завершенных закупок снизилась на 1,5% и составила 248 миллиардов рублей.

"За шесть месяцев 2023 года госзаказчики уже разместили закупок на строительство и реконструкцию больниц на 129 миллиардов рублей. Это на 3% больше, чем в первом полугодии 2022 года. По итогам года можно ожидать роста", — рассказал эксперт "Контур.Торги" Василий Данильчик.

Как сообщает сервис, самая крупная закупка — детская многопрофильная больница — прошла в Красноярске и составила 15,4 миллиарда рублей. Второе место занял тендер на строительство нового многопрофильного лечебно-диагностического корпуса ГБ №40 в городе Сестрорецке, контракт заключен на 11,4 миллиарда рублей. Третьим по сумме стал контракт на 10 миллиардов рублей — у жителей Красносельского района Санкт-Петербурга появится новая высокотехнологичная больница к декабрю 2026 года.

"Затраты госбюджета на строительство и реконструкцию больниц в России росли в 2020-2021 годах, но с 2022 начали снижаться. Однако итоги первого полугодия 2023 года говорят о том, что снижение затрат может смениться ростом", — упоминается в исследовании.