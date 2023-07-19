МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,5% с 6,1% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В ЦБ считают, что ожидания инфляции россиянами выросли

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в среду, 19 июля, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой агентства.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в июне замедлилась до 8,2% с 8,7% месяцем ранее.

В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов, строительство которых было начато в июне, сократилось до 1,48 миллиона с 1,631 миллиона в мае.

В 17.30 мск управление энергетический информации минэнерго США опубликует данные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 14 июля. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,3 миллиона баррелей, до 455,8 миллиона.