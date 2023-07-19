МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нового на российском рынке вида страхования с инвестиционной составляющей — долевого страхования жизни (ДСЖ). Госдума одобрила во втором чтении замещение российских евробондов

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, в целях развития сегмента добровольного страхования жизни предусматривает введение долевого страхования жизни и устанавливает его особенности. Появление этого вида страхования станет еще одним эффективным инвестиционным инструментом, в том числе для долгосрочных вложений граждан, и даст им возможность накопить на достойную пенсию, пояснял ранее вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин.

Это аналог распространенного за рубежом долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен договор страхования, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода. На мировом рынке долевое страхование жизни существует уже 70 лет, в ряде стран на него приходится до 90% рынка страхования жизни, отмечал Дубровин.

Согласно законопроекту, для осуществления ДСЖ страховщику, помимо лицензии на добровольное страхование жизни, потребуется лицензия управляющей компании на управление инвестфондами, ПИФами и НПФ. В то же время допускается возможность осуществления этого вида страхования без получения дополнительных лицензий, если страховщик передает средства в доверительное управление управляющей компании.

В рамках договора ДСЖ страхователь будет вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, формировать инвестиционный портфель и менять его структуру, давая соответствующие распоряжения страховщику. Однако инвестиционный риск будет нести сам страхователь, а не страховщик, как предусмотрено при инвестиционном страховании жизни.

Размер страховой выплаты или выкупной суммы по договору ДСЖ преимущественно будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев. Предполагается, что на договора ДСЖ будут распространяться преимущества, действующие при добровольном страховании жизни, в части особого порядка наследования и налоговых льгот (получение социального налогового вычета, освобождение от НДФЛ).