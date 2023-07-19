2023-07-19T16:45:02+03:00
2023-07-19T16:45:02+03:00
2023-07-19T16:45:02+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230719/841128079.html
Минфин разместил ОФЗ серии 52005 на 7,4 миллиарда рублей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 7,392 миллиарда рублей по... ПРАЙМ, 19.07.2023
финансы, экономика, новости, россия, минфин, офз серии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 7,392 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 11,423 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 95,1105% от номинала, средневзвешенная цена — 95,3323% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,1% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,08% годовых.
Объем доступных к размещению остатков в выпуске составлял 233 миллиарда рублей.
Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 9,587 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 18,706 миллиарда.