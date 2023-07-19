МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 7,392 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 11,423 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин раскрыл, на что пойдут средства от сокращения расходов бюджета

Цена отсечения составила 95,1105% от номинала, средневзвешенная цена — 95,3323% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,1% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,08% годовых.

Объем доступных к размещению остатков в выпуске составлял 233 миллиарда рублей.

Минфин РФ ранее в среду разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 9,587 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 18,706 миллиарда.