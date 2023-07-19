МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду поднимаются, следует из данных торгов; рынки обращают внимание на макростатистику и корпоративные новости, включая сезон финотчетности. Российский рынок акций ускорил темпы снижения

По состоянию на 17.18 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,73%, до 35 206,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,25%, до 14 389,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 4 576,03 пункта.

Акции Microsoft дешевеют на 0,3% после роста на 4% днем ранее, когда компания объявила стоимость подписки на свой инструмент на базе искусственного интеллекта Microsoft 365 Copilot: 30 долларов на пользователя в месяц. На этом фоне стоимость акций фирмы во вторник достигла исторического максимума в 366,78 доллара.

Бумаги американской нефтесервисной компании Halliburton теряют в стоимости 0,5% после публикации финотчета. Так, выручка во втором квартале выросла на 14%, но оказалась слабее прогноза рынков.

Акции нефтесервисной Baker Hughes дорожают на 1,5%. Показатели выручки и прибыли на акцию за второй квартал оказались лучше ожиданий, также компания получила чистую прибыль после убытка годом ранее. Бумаги Goldman Sachs дорожают на 1,9%, во втором квартале выручка банка сократилась, но оказалась лучше прогнозов.

Трейдеры также обращают внимание на макростатистику. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, уменьшилось на 8% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,434 миллиона. Прогноз составлял 1,48 миллиона.