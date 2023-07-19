2023-07-19T17:57:05+03:00
2023-07-19T17:57:05+03:00
2023-07-19T17:57:05+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230719/841128955.html
ЦБ объявил о росте доступности по снятию наличных в российских магазинах
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Количество торгово-сервисных точек, где можно снять наличные на кассе с одновременным совершением покупки, на начало 2023 года составило 24 952 штуки и выросло по сравнению с... ПРАЙМ, 19.07.2023
финансы, экономика, новости, россия, центробанк, наличные
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Количество торгово-сервисных точек, где можно снять наличные на кассе с одновременным совершением покупки, на начало 2023 года составило 24 952 штуки и выросло по сравнению с июлем прошлого года на 122,4%, следует из материалов ЦБ.
В настоящее время услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах предоставляют ряд российских банков. Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие — совершение покупки.
ЦБ активно развивает новые сервисы оплаты покупок и работает с рынком над новыми услугами в этой сфере. Так, например, в четвертом квартале этого года регулятор хочет протестировать биоэквайринг — оплату в магазинах по лицу покупателя, на этапе пилотного проекта планирует установить лимит на сумму покупки в 2500 рублей.