МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Количество торгово-сервисных точек, где можно снять наличные на кассе с одновременным совершением покупки, на начало 2023 года составило 24 952 штуки и выросло по сравнению с июлем прошлого года на 122,4%, следует из материалов ЦБ. Банковские депозиты в ЦБ снизились на 2,25 триллиона рублей

В настоящее время услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах предоставляют ряд российских банков. Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие — совершение покупки.

ЦБ активно развивает новые сервисы оплаты покупок и работает с рынком над новыми услугами в этой сфере. Так, например, в четвертом квартале этого года регулятор хочет протестировать биоэквайринг — оплату в магазинах по лицу покупателя, на этапе пилотного проекта планирует установить лимит на сумму покупки в 2500 рублей.