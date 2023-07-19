МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 17 миллиардов рублей по номиналу при совокупном спросе свыше 30 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. ЦБ объявил о росте доступности по снятию наличных в российских магазинах

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 9,587 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 92,75% от номинала, средневзвешенная цена — 92,8274% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,03% годовых, средневзвешенная доходность — 11,02% годовых. Спрос — 18,706 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением в мае 2033 года на 7,392 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95,1105% от номинала, средневзвешенная цена — 95,3323% от номинала. Реальная доходность по цене отсечения составила 3,1% годовых, средневзвешенная реальная доходность — 3,08% годовых. Спрос — 11,423 миллиарда рублей.

Объем доступных к размещению остатков в выпусках составлял соответственно 92,8 и 233 миллиарда рублей.

СНИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА

"На вторичном рынке на прошедшей неделе цены большей части выпусков оставались под давлением, при этом темпы снижения на отдельных участках кривой ускорились на фоне повышения торговой активности", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, по итогам недели доходность ОФЗ с постоянным купонным доходом в среднем по рынку повысилась на 17 базисных пунктов. Ставки по выпускам (от одного до шести лет) выросли в пределах 10-36 базисных пунктов (в среднем на 24 базисных пункта, максимум на 35-36 базисных пунктов по выпускам со сроком обращения три — три с половиной года).

По долгосрочным выпускам рост составил в пределах 7-12 базисных пунктов (в среднем 8 базисных пунктов). При этом доходность трехлетнего выпуска превысила уровень 9% годовых, а доходность десятилетнего и самого долгосрочного (18-летнего) выпусков ОФЗ-ПД достигла уровня в 11 и 11,2% годовых соответственно, отметил эксперт.

"Ускорение роста ставок на вторичном рынке обусловило дальнейшее снижение интереса инвесторов к размещению длинных ОФЗ-ПД, о чем свидетельствует снижение спроса более чем на 22% по сравнению с показателем двухнедельной давности на первом аукционе по выпуску 26241. При этом эмитент отсек почти 49% спроса, что также обусловило снижение объема размещения на 7% по сравнению с предыдущим аукционом. Из 39 удовлетворенных заявок на три крупнейших с объёмом 1,5-5 миллиардов рублей пришлось 84,3% от размещённого объема", — рассказал эксперт.

В то же время спрос на выпуск ОФЗ-ИН был на 31% выше, а объем размещения почти в 2,4 раза превысил аналогичные результаты аукциона двухнедельной давности, но остались одними из наиболее слабых показателей с начала размещения данного выпуска. При этом средневзвешенная цена размещения на аукционе оказалась на 0,36 процентного пункта выше уровня предыдущего размещения. Из 33 удовлетворенных заявок на три крупнейших с объёмом чуть выше 2 миллиардов рублей пришлось 86,1% от размещённого объема.

Минфин по итогам трех состоявшихся в июле аукционных дней разместил гособлигации на 249,4 миллиарда рублей, обеспечив на 24,9% выполнение квартального плана привлечения на рынке (1 триллион рублей).